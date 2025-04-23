Giresun'da vefat eden Uzman Çavuş Yeren, memleketi Karabük'te defnedildi

Namaza, Yeren'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve vatandaşlar katıldı.

27 Kasım 2024'ten itibaren Giresun Devlet Hastanesi'nde beyin tümörü ve akciğer kanseri tedavisi gören ve 21 Nisan'da vefat eden Giresun İl Jandarma Komutanlığında görevli Yeren için merkez Ulu Camisi'nde tören düzenlendi.

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