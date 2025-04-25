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        Karabük'te 72 motosiklet sürücüsüne 352 bin 887 lira ceza kesildi

        Karabük'te 72 motosiklet sürücüsüne 352 bin 887 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:35 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:44
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        Karabük'te 72 motosiklet sürücüsüne 352 bin 887 lira ceza kesildi
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        Karabük'te 72 motosiklet sürücüsüne 352 bin 887 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımındaki artışa paralel bu araçların karıştığı kazalarda da artışların meydana geldiği ve şehir içindeki kazaların yüzde 52,3'üne motosiklet türü araçların karıştığı bildirildi.

        Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı planlaması dahilinde tüm illerde olduğu gibi Karabük'te de dün trafik birimleri ve sivil ekiplerin katılımıyla motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimler yapıldığı belirtildi.

        Denetimlerde 217 motosiklet ve motorlu bisikletin sorgulandığı aktarılan açıklamada, "72 araç sahibi ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 352 bin 887 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiş, 7 araç trafikten men edilmiş, ayrıca 2 yoklama kaçağı kişi yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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