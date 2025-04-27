İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te tamamlandı

Kadınlar final maçında ise Çekmeköy Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü, Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında ise Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü, Çerkezköy Sağırlar Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.