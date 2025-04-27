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        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te tamamlandı

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 21:15 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:38
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        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te tamamlandı
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        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te sona erdi.

        Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan erkekler final maçında Denizli Yukatel Pamukkale Sağırlar Kulübü, Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübünü 3-1 yenerek şampiyon oldu.

        Üçüncülük maçında ise Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü, Çerkezköy Sağırlar Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

        Kadınlar final maçında ise Çekmeköy Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü, Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek şampiyon oldu.

        Üçüncülük maçında ise Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü, İstanbul Sessizler Spor Kulübü'nü 3-0 yendi.

        Şampiyonada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, düzenlenen törenle verdi.

        Final maçlarını, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkcı ve sporseverler izledi.

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