Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya basın mensuplarıyla buluştu

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda hayvan barınağı kapasitesini 3 bine çıkaracaklarını bildirdi.

Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Çetinkaya, hayata geçirdikleri ve yapacakları projelerden bahsetti.

Göreve geldiklerinde hayvan barınağı kapasitesinin 100 olduğunu anlatan Çetinkaya, "Şu an 1000 kapasiteye çıkarttık. Hedefimiz 3 bin kapasite. Hayvanlar saldırganlaşmaya başladılar. İnsan sağlığını tehdit eder duruma geldiler. İstiyoruz ki sahipsiz sokak hayvanlarımız güzel barınaklarda beslensin." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, hedeflerinin haziran sonu gibi Karabük'te sokakta sahipsiz hayvan bırakmamak olduğunu aktararak, "Bizden önceki yönetim, röntgen cihazı, ameliyathanesi, ilaçları, her şeyi orada kurmuş. Güzel bir rehabilitasyon merkezi var orada. Yeni yaptığımız barınağa da hayvan almaya başladık." dedi.