Karabük'te ormanlık alanda ilerleyen iki ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntüde, bir süre yolda koşarak ilerleyen ayıların, daha sonra ağaçların arasına yönelerek gözden kaybolduğu görüldü.

Başköy köyü Baklabostan mevkisinde aracıyla seyreden sürücü, ormanlık alanda dolaşan iki ayıyı fark etti.

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