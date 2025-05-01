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        Karabük'te ormanlık alanda ilerleyen iki ayı cep telefonuyla görüntülendi

        Karabük'te ormanlık alanda ilerleyen iki ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 23:17 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:17
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        Karabük'te ormanlık alanda ilerleyen iki ayı cep telefonuyla görüntülendi
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        Karabük'te ormanlık alanda ilerleyen iki ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

        Başköy köyü Baklabostan mevkisinde aracıyla seyreden sürücü, ormanlık alanda dolaşan iki ayıyı fark etti.

        Sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntüde, bir süre yolda koşarak ilerleyen ayıların, daha sonra ağaçların arasına yönelerek gözden kaybolduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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