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        Karabük'te dere yataklarında temizlik çalışması yapıldı

        Karabük Belediyesi tarafından kent genelinde 11 dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:45 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:46
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        Karabük'te dere yataklarında temizlik çalışması yapıldı
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        Karabük Belediyesi tarafından kent genelinde 11 dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, dere yataklarında biriken atıklar, çamur ve yabancı maddeler temizlenerek suyun doğal akışı yeniden sağlandı.

        Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla kötü koku ve görüntü oluşumunu önlemek amacıyla yapılan temizlik çalışmalarıyla hem taşkın riskinin azaltıldığı hem de çevre kirliliğinin önüne geçildiği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Belediyecilik sadece yol yapmak, altyapı kurmak değil, aynı zamanda çevreyi korumak, doğayı temiz tutmaktır. Kentimizdeki dere yataklarının sağlıklı ekosisteme sahip olması için düzenli aralıklarla temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz aylarının yaklaşmasıyla kötü koku ve görüntü oluşumunu engellemek için bu çalışmalara öncelik veriyoruz. Temiz çevre, sağlıklı gelecek demektir. Bu çalışmalarla sadece bugünü değil, yarını da düşünüyoruz. Hemşerilerimizden de çevremizi birlikte koruyarak, birlikte temiz tutmamız için duyarlılık bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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