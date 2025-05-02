Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 23:50 Güncelleme: 02.05.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kurtuluş Mahallesi'nde müstakil evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Saha çalışmaları yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliler A.D, H.M. ve M.O'nun yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        H.M.'yi il merkezinde yakalayarak gözaltına alan ekipler, A.D. ve M.O'nun il dışından Karabük'e otobüsle geldiklerinin tespit edilmesi üzerine gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, Bölge Trafik Uygulama Noktasında gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Bu arada zanlıların evden çaldıkları değerlendirilen kesim motoru, 2 olta, tüfek ve matkap sahibine teslim edilmek üzere geri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        ABD'den Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve desteği satışı
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        JD Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        Ailelere sosyal medya uyarısı
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        "Osimhen'den vazgeçebilir"
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        Arat ve Yamantürk için ihraç kararı!
        İngiltere'den bir talip daha!
        İngiltere'den bir talip daha!
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Almanya'da aşırı sağcı partinin yasaklanması tartışılıyor
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karabük'te devrilen üç tekerlekli motosiklet sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen üç tekerlekli motosiklet sürücüsü yaralandı
        Karabük'te dere yataklarında temizlik çalışması yapıldı
        Karabük'te dere yataklarında temizlik çalışması yapıldı
        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için geri sayım başla...
        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için geri sayım başla...
        Karabük'te ormanlık alanda ilerleyen iki ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te ormanlık alanda ilerleyen iki ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
        Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
        Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı