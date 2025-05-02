Karabük'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bu arada zanlıların evden çaldıkları değerlendirilen kesim motoru, 2 olta, tüfek ve matkap sahibine teslim edilmek üzere geri alındı.

H.M.'yi il merkezinde yakalayarak gözaltına alan ekipler, A.D. ve M.O'nun il dışından Karabük'e otobüsle geldiklerinin tespit edilmesi üzerine gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, Bölge Trafik Uygulama Noktasında gözaltına aldı.

Saha çalışmaları yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliler A.D, H.M. ve M.O'nun yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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