Karabük'te 2 ev yangında kullanılamaz hale geldi
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Beydili köyünde 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yakındaki müstakil eve de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.
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