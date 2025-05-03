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        Karabük'te 2 ev yangında kullanılamaz hale geldi

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:45
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        Karabük'te 2 ev yangında kullanılamaz hale geldi
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Beydili köyünde 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yakındaki müstakil eve de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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