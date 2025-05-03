Karabük'te park halindeki panelvanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sadri Artunç Caddesi'nde park halindeki C.Ö'ye ait 34 SBR 56 plakalı panelvanın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.