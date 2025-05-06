Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

Yaşı küçük sürücü B.A.Ü'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 41 bin 364 lira idari para cezası uygulandı ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adli işlem yapıldı.

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