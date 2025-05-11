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        Karabük'te "Berberler ve Kuaförler Festivali"

        Karabük'te "Berberler ve Kuaförler Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:15
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        Karabük'te "Berberler ve Kuaförler Festivali"
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        Karabük'te "Berberler ve Kuaförler Festivali" düzenlendi.

        Kemal Güneş Caddesi'nde "11 Mayıs Berberler ve Kuaförler Günü" dolayısıyla düzenlenen festivalin açılışı mehteran takımı eşliğinde yapıldı.

        Festival kapsamında kurulan stantlarda berber ve kuaförler yeteneklerini sergiledi.

        Stantlarda, farklı saç modelleri, kıyafet ve gelinlik tasarımları da sergilendi.

        Karabük Vali Yardımcısı Vekili Meral Batı Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, kutlamada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Demirbaş, "Berberlerimiz ve kuaförlerimiz 7'den 70'e ülkedeki her insana, her kesime hitap eden nadir mesleklerdendir. Bu meslek bu kesimlere hitap ederken hem emeğini hem alın terini hiçbir şekilde sakınmadan insanlara bir ayna gibi yansıtmaktadır ve herkesin de memnuniyetini sağlamak için, hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok ciddi yoğun emek harcamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş ise festivalin oluşum süreci hakkında bilgi verdi.

        Karakaş, "Büyük bir felaketle, dünyanın sarsıldığı pandemi döneminde, berber, kuaför ve güzellik salonları 52 gün kapalı kaldılar. Kapalı kalma sürecinin verilen mücadeleyle Türkiye normalleşirken, 2020 yılında, 11 Mayıs'ta dükkanlarımız 52 gün sonra açıldı. Esnafımız, hizmet alan sektörle, danışanları ile buluştu." diye konuştu.

        Pandemi döneminde kapalı kaldığı 52 günlük sürecin ardından açılış gününü kutlamak adına bu günü seçtiklerini belirten Karakaş, kutlamaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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