Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

        Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde yalnız yaşayan Mevlüt Ö'den (64) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Mevlüt Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışında rekor
        Konut satışında rekor
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        Eşini ve kendisini kurtarmaya çalışmış... Son telefon!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Meteoroloji saat verdi... Yağmur, fırtına ve toz taşınımı!
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        Ev kadınları nasıl emekli olacak?
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        "Netanyahu Trump ile yüzleşmeye hazırlanıyor"
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”
        “Sürece sonuna kadar sahip çıkacağız”
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        İspanya'da şampiyon Barcelona!
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Hollywood'un mütevazı yıldızı
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem
        And Dağları'nın zirvesindeki gizem

        Benzer Haberler

        Karabük'te engelliler, üstü açık otobüsle şehir turu yaptı
        Karabük'te engelliler, üstü açık otobüsle şehir turu yaptı
        Karabük Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında protokol imza...
        Karabük Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında protokol imza...
        Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yarala...
        Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yarala...
        Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı
        Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı
        Karabük'te İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvası düzenlendi
        Karabük'te İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvası düzenlendi
        Karabük'te kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Karabük'te kaçak kazı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı