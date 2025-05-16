Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde yalnız yaşayan Mevlüt Ö'den (64) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Mevlüt Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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