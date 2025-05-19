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        Karabük'te dalgıçlar 19 Mayıs'ı su altında kutladı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde 2 dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 17:07 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:07
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        Karabük'te dalgıçlar 19 Mayıs'ı su altında kutladı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde 2 dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

        Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Kaymakamlık öncülüğünde Ovacık Belediyesi işbirliğiyle dalgıçlar Cemil Belder ile Cemal Özbek tarafından Hatipoğlu Göleti'nde dalış gerçekleştirildi.

        Dalgıçlar, göletin derinliklerinde Türk bayrağını açarak 19 Mayıs'ı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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