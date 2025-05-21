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        Milli sporcu Çenesiz'den AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'e ziyaret

        Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş madalya kazanan özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:05
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        Milli sporcu Çenesiz'den AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'e ziyaret
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        Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş madalya kazanan özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti.

        Şahin'in ofisinden yapılan açıklamada, Çenesiz'in, spora nasıl başladığını, şampiyonaya nasıl hazırlandığını, yarışma sürecinde yaşadığı duyguları ve bundan sonraki hedeflerini anlattığı belirtildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Şahin, "Bir Karabüklü olarak bizleri gururlandıran kardeşimiz, atletizme 4 yıl önce başlamasına rağmen bu süreçte 3 Türkiye rekoru elde etti, birçok kez de Türkiye şampiyonu oldu. Uzun atlama branşında 6 metrenin üzerinde atlayan tek Türk sporcumuz. Finlandiya’daki şampiyonada erkeklerde en iyi performans ödülünün sahibi olan Muhammet, orada 2 kez İstiklal Marşımızı okuttu. Şimdiki hedefi, eylül ayında Hindistan’da düzenlenecek dünya şampiyonası ve 2028’de yapılacak Los Angeles Olimpiyatları. Ben kardeşimizin dünya ve olimpiyat şampiyonu olacağına ve yine orada bayrağımızı dalgalandıracağına yürekten inanıyorum. Muhammet Arif kardeşimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette, Türkiye Özel Sporcular Karabük İl Temsilcisi Muhammet Aydoğan ve Milli Takım Antrenörü Serdar Akad'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

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