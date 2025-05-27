AK Parti Karabük İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Mustafa Tekelioğlu, parti binasında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs'ın, sadece bir darbe tarihi olmadığını, o tarihle Türkiye'de vesayet düzeninin kurulduğunu ve sonrasında gelen darbelerin zeminini oluşturduğunu söyledi.

Darbe sonucu idam edilen Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmetle anan Tekelioğlu, darbe sürecindeki hukuksuzlukları ve Yassıada yargılamalarını hatırlatarak, "27 Mayıs sadece bir darbe tarihi değildir. Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder. O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. " dedi.

Tekelioğlu, AK Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini ve sonuna kadar mücadele verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: