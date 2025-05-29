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        Karabük'te ruhsatsız silah operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı

        Karabük'te düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:09 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:09
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        Karabük'te ruhsatsız silah operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Karabük'te düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, istihbarı ve saha faaliyetleri yürütüldü.

        Asayiş Şube Müdürlüğünce il merkezinde yapılan operasyonda, 3 ruhsatsız silah ve 161 mermi ele geçirildi.

        Şüpheliler R.Y, Ö.T. ve Ş.S. hakkında işlem yapıldı.

        Safranbolu Emniyet Müdürlüğünce ilçede yapılan operasyonda ise ruhsatsız silah, 2 şarjör ve 131 mermi ele geçirildi.

        Şüpheli T.Y.T. hakkında işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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