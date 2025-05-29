Karabük'te ruhsatsız silah operasyonlarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı

Safranbolu Emniyet Müdürlüğünce ilçede yapılan operasyonda ise ruhsatsız silah, 2 şarjör ve 131 mermi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünce il merkezinde yapılan operasyonda, 3 ruhsatsız silah ve 161 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, istihbarı ve saha faaliyetleri yürütüldü.

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