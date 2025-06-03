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        Karabük'te ayağı dubaya takılan kadının yere düşüp yaralanması kamerada

        Karabük'te araç parkını engellemek için konulan dubaya ayağı takılan kadının yere düşüp yaralanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 21:04 Güncelleme: 03.06.2025 - 21:04
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        Karabük'te ayağı dubaya takılan kadının yere düşüp yaralanması kamerada
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        Karabük'te araç parkını engellemek için konulan dubaya ayağı takılan kadının yere düşüp yaralanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Yenişehir Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde yürüyen kadın, araç parkını engellemek için konulan dubalardan birine ayağı takılarak yere düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Başından yaralanan kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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