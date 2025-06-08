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        Karabük'te bayramlaşma programları

        Karabük'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:32 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:32
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        Karabük'te bayramlaşma programları
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        Karabük'te Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Valilikte düzenlenen programda Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, katılımcıların bayramını kutladı.

        İkramların ardından hatıra fotoğrafı çektirilen programa, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, gaziler ve kent sakinleri katıldı.

        Bu arada, AK Parti Karabük İl Başkanlığı da program düzenledi.

        Karabük Belediyesi Kanyon Park Düğün Salonu'ndaki programa, Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Başkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, ilçe belediye ile AK Parti ilçe başkanları, teşkilat mensupları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Yapılan konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirilen program, bayramlaşmayla son buldu.

        Öte yandan AK Parti Safranbolu, Ovacık, Eskipazar, Yenice ve Eflani ilçe başkanlıklarında da bayramlaşma programları düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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