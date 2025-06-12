Karabük'te 2 tırı kundaklayan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde dün 2 tırın dorsesinin yandığı olayla ilgili çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.