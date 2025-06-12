Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Karabük'te zirai dondan etkilenen tarım alanlarını inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 19:49 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Karabük'te zirai dondan etkilenen tarım alanlarını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu.

        Bayraktar, ilçeye bağlı Kırıklar köyünde Şaban Saymaz'a ait 61 dönüm alanda ekili badem ağaçlarını inceledi, Saymaz'dan bilgi aldı.

        Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Bayraktar, iklim değişikliğinin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

        Çok şiddetli afetler geçirildiğini ifade eden Bayraktar, "2025 yılına afet açısından çok hızlı başladık. Afet sayısı artmakla şiddeti de artıyor. Eksi 25-30 dereceleri gören ısı değerleriyle karşı karşıya kaldık. Buna hiçbir ürünün dayanması mümkün değildi. Hiçbir ürünümüz de zaten dayanmadı." dedi.

        Bayraktar, mevsim kaymalarının yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Kışın kar yağışı bekledik. Türkiye'de birçok bölgemizde Karabük de dahil olmak üzere kışın yeterli yağışları alamadık. Yeterli kar yağışı olmadı. İlkbahar da ilkbahar yağışlarını bekledik fakat ilkbahar yağışlarını beklerken ilkbahar mevsiminde kışı yaşadık. Kar yağışıyla karşı karşıya kaldık. Arkasından gelen don hadisesi maalesef başta meyve olmak üzere birçok ürünümüze de zarar verdi. Zarar gören illerimizden biri de Karabük."

        Türkiye genelinde 65 ilde zararın söz konusu olduğunu vurgulayan Bayraktar, tarihin en büyük afeti karşısında gerekli desteklerin çiftçiye verilmesinin önemli olduğunu, çiftçilerin özellikle bankalara borçlu olarak üretim yaptığını vurguladı.

        Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine de borçlu üretim yaptığına değinen Bayraktar, "Oralardan ayni ve nakdi kredi kullanıyorlar. Böyle bir süreçte çiftçimizin borçlarının birkaç yıla ertelenmesi önem arz ediyor. Çünkü çiftçimiz böyle büyük bir afetle karşı karşıya kaldı ki bu borçları ödeyebilme kabiliyetini kaybetti. Zarar gören bahçelerimizin daha fazla bakıma ihtiyacı var. Yani zarar gören bahçelerinde kalabilmesi için daha fazla masraf etmesi, daha çok bakım yapması gerekiyor. Onun için nakde ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

        "Biz bu destekleri üreticimize veremezsek bu afet bir miktar daha göç oluşturabilir." diyen Bayraktar, süreç böyle geliştiğinde şehre giden üreticinin tüketiciye dönüştüğünden, böylece üretim ayağının zayıflayacağından ve göçlerin yaşanabileceğinden bahsetti.

        Bayraktar, daha sonra Karapınar köyünde Ömer Yavuz'a ait ceviz bahçesinde de inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!

        Benzer Haberler

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 2025'e afet açısından çok hızlı başladık
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 2025'e afet açısından çok hızlı başladık
        Karabük'te 2 tırı kundaklayan zanlı tutuklandı
        Karabük'te 2 tırı kundaklayan zanlı tutuklandı
        Park halindeki TIR'ı kundaklayan şüpheli tutuklandı
        Park halindeki TIR'ı kundaklayan şüpheli tutuklandı
        Karabük'te burunlu engerek görüldü
        Karabük'te burunlu engerek görüldü
        KARÇEL, Adana'da kurulacak polipropilen üretim tesisinin çelik imalat ve mo...
        KARÇEL, Adana'da kurulacak polipropilen üretim tesisinin çelik imalat ve mo...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa