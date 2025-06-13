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        Karabük'te motosiklet hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

        Karabük'te 6 motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:15 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:15
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        Karabük'te motosiklet hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Karabük'te 6 motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yürütüldü.

        Operasyonda, "motosiklet hırsızlığı" ve "dolandırıcılık" başta olmak üzere 38 suç kaydı olan, aynı zamanda "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanımı suçu"ndan aranan B.Y. ile yaşı küçük T.Y. yakalandı.

        Zanlıların, 5 ayrı hırsızlık olayında 6 motosikleti çaldığı tespit edildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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