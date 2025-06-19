Karabük'te park halindeki otomobil yandı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki kapalı otoparkta bulunan 78 BA 912 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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