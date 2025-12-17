Habertürk
        Karabük'te bir evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı

        Karabük'te bir evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı

        Karabük'te yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarılan evde çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:21 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:21
        Karabük'te bir evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Karabük'te yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarılan evde çalışmalar sürüyor.

        100. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanda M.T'ye ait 2. kattaki daireden kötü koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunuldu.

        Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, dairenin ve apartmanın bahçesinin çöplerle dolu olduğunu gördü.

        Temizlik görevlilerince 10 kamyon dolusu çöp çıkarılan evde boşaltma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

