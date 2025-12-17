Karabük'te bir evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
Karabük'te yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarılan evde çalışmalar sürüyor.
100. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanda M.T'ye ait 2. kattaki daireden kötü koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunuldu.
Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, dairenin ve apartmanın bahçesinin çöplerle dolu olduğunu gördü.
Temizlik görevlilerince 10 kamyon dolusu çöp çıkarılan evde boşaltma çalışmaları devam ediyor.
