        Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesinin projesi TÜBİTAK-NRDIO desteği aldı

        Karabük'te yetiştirilen safran başta olmak üzere yüksek katma değerli sarımsak ve kırmızı biberin kimlik doğrulaması ve orijin tespitini hedefleyen uluslararası proje, TÜBİTAK-Macaristan işbirliğiyle desteklenecek.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:26 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:28
        Karabük'te yetiştirilen safran başta olmak üzere yüksek katma değerli sarımsak ve kırmızı biberin kimlik doğrulaması ve orijin tespitini hedefleyen uluslararası proje, TÜBİTAK-Macaristan işbirliğiyle desteklenecek.

        Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mukaddes Kılıç Bayraktar yürütücülüğünde hazırlanan "Safran, Sarımsak ve Kırmızı Biberin NIR Spektroskopisi ve Fitokimyasal Analiz Yoluyla Kimlik Doğrulaması ve Orijin Tespiti" başlıklı proje, TÜBİTAK'ın "2522 - Macaristan Ulusal Araştırma Geliştirme ve Yenilik Ofisi (NRDIO) ile İkili İşbirliği Destek Programı" kapsamında kabul edilen 11 çalışma arasında yer aldı.

        Proje kapsamında, safran, sarımsak ve kırmızı biber gibi yüksek ekonomik değere sahip tarım ürünlerinin NIR (yakın kızılötesi) spektroskopisi ve fitokimyasal analiz yöntemleriyle kimlik doğrulaması ile coğrafi orijin tespitine yönelik bilimsel altyapı geliştirilecek.

        Çalışmanın özellikle bölgede yetiştirilen safranın bilimsel verilerle tanımlanmasına, farklı bölgelerden gelen ürünlerden ayırt edilmesine ve yerel safranın izlenebilirliğinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

        Bu sayede ürün sahteciliğinin önüne geçilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel ürünlerin marka değerinin korunması amaçlanıyor.

        Toplam 4,3 milyon lira bütçeye sahip projede, KBÜ'ye 3 milyon lira, sanayi ortağına ise 1,3 milyon lira destek sağlanacak.

        Türkiye ekibinde, proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Bayraktar'ın yanı sıra Bayburt Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hacer Akpolat araştırmacı olarak yer alıyor.

        Sanayi ortağı olarak ise Mor Bahçe Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına Cengiz Ünal projeye katkı sağlıyor.

        Macaristan tarafında akademik ortak Macar Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Zoltan Kovacs, sanayi ortağı olarak ise ADEXGO firmasından Dr. György Bazar projede görev alıyor.

