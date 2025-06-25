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        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Karabük'te çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:25
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        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Karabük'te çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Cumayanı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın bölgesine İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, alevlere 15 araç, 56 personel ve 1 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildiğini söyledi.

        Yangının kontrol altına alındığını belirten Yavuz, "Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 1 hektara yakın alan zarar gördü. Herkese çok geçmiş olsun." dedi.

        Yavuz, hava sıcaklıklarının arttığını belirterek, "Ormanların korunmasıyla ilgili konularda vatandaşlarımızı dikkatli ve özenli olmaya davet ediyoruz. 2 Haziran-31 Ekim arasında ormanlara görevli ve izinli olanlar dışında girişler yasak. Kurala uyulmadığı zaman gerekli tedbirlerin ve idari yaptırım kararları uygulanacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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