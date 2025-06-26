Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        KARDEMİR, "Middle East Rail 2025 Fuarı"na katıldı

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Middle East Rail 2025 Fuarı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:33 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        KARDEMİR, "Middle East Rail 2025 Fuarı"na katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), "Middle East Rail 2025 Fuarı"na katıldı.

        Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak sanayinin kalkınmasında öncü rol üstlenen KARDEMİR'in, 24-25 Haziran'da Dubai'de düzenlenen ve Orta Doğu'nun en önemli demir yolu etkinliklerinden biri olan "Middle East Rail 2025 Fuarı"na katılım sağladığı belirtildi.

        Ülkenin ve bölgenin yerli ve milli tek demir yolu rayı ve tekeri üreticisi ünvanıyla fuarda yer alan KARDEMİR'in stratejik ürünlerini uluslararası sektöre tanıtma fırsatı bulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Fuar süresince gerçekleştirilen temaslar, yeni işbirliklerinin kapısını aralamış, bölgesel pazar ihtiyaçları ve iş geliştirme olanakları yerinde analiz edilmiştir. Tanıtım faaliyetleriyle marka bilinirliğimiz güçlendirilmiş, Türk demir yolu sanayisinin bölgedeki görünürlüğü artırılmıştır. KARDEMİR olarak, milli üretim gücümüzle ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmeyi sürdürecek, Türk demir yolu sanayisinin büyümesine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        Aliağa yangını kontrol altında
        Aliağa yangını kontrol altında
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Benzin ve motorine indirim geldi
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        Gölgede bile yakacak!
        Gölgede bile yakacak!
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Karabük'te orman yangını 45 dakikada söndürüldü
        Karabük'te orman yangını 45 dakikada söndürüldü
        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        "27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" 10-13 Haziran 2026'...
        "27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" 10-13 Haziran 2026'...
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Belediyesinden 5 mahalleye yatırım
        Karabük Belediyesinden 5 mahalleye yatırım