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        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:07
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        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri sürdürüldü.

        Bu kapsamda il merkezinde yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen M.G'nin ekiplerce yapılan üst aramasında 50 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

        İl merkezinde yapılan diğer çalışmada ise durumundan şüphelenilen A.D. ve M.O'nun ekiplerce yapılan üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen zanlılardan A.D. tutuklandı, M.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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