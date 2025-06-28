KARDEMİR'den katma değerli üretim ve yeni ürün hamlesi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), katma değerli çelik üretimini artırmak ve raylı sistemlerde yerlileşmeyi desteklemek amacıyla iki stratejik yatırımı devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, bunlardan ilkinin, katma değerli çelik üretim kapasitesini artırmak amacıyla devreye alınan 2. Vakum Tesisi, diğerinin ise demiryolu ulaşımında yerlileşme hamlesine katkı sağlayacak M3 metro tekeri ve 1250 milimetre lokomotif tekerinin ham teker üretiminin başarıyla gerçekleştirilmesi olarak ifade edildi.

Bu iki stratejik kazanımın, yüksek teknolojili üretim altyapısını güçlendirerek, şirketin yerli ve milli üretim vizyonunu ileri taşıyacağı belirtilen açıklamada, "Ray profil ve çubuk kangal haddehanelerimizde üretilen özel kaliteler ile demiryolu tekeri gibi stratejik ürünlerin ihtiyaç duyduğu vakumlu çelik üretimine yönelik olarak inşa edilen 2. Vakum Tesisi üretim kapasitemizi artırmanın yanı sıra katma değeri yüksek ürünlerin sürdürülebilir şekilde üretilmesi açısından büyük önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sıcak testlerine 27 Mayıs 2025'te başlanan ve başarıyla devreye alınan 2. Vakum Tesisi'nin, yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesiyle, özellikle otomotiv ve makine imalatı gibi yüksek kalite beklentisi olan sektörlere yönelik, şirketin üretim kabiliyetini önemli ölçüde artırdığı belirtildi.