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        Karabük'te yatarak motosiklet kullanan sürücü kamerada

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yatarak motosiklet kullanan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:45 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:45
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        Karabük'te yatarak motosiklet kullanan sürücü kamerada
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yatarak motosiklet kullanan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Karabük-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde aracıyla ilerleyen bir kişi, yatarak motosiklet kullanan sürücüyü fark etti.

        Sürücü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

        Görüntüde, motosiklet sürücüsünün yatarak motosiklet kullanması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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