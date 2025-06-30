Karabük'te yatarak motosiklet kullanan sürücü kamerada
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yatarak motosiklet kullanan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yatarak motosiklet kullanan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük-Bartın kara yolu Kirkille mevkisinde aracıyla ilerleyen bir kişi, yatarak motosiklet kullanan sürücüyü fark etti.
Sürücü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Görüntüde, motosiklet sürücüsünün yatarak motosiklet kullanması yer alıyor.
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