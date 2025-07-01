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        Çetinkaya'dan Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:33 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:33
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        Çetinkaya'dan Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki
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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

        Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Hazreti Muhammed'in Müslümanlar için sadece bir önder değil aynı zamanda ahlakın, merhametin ve adaletin sembolü olduğunu belirtti.

        İnançlara ve kutsallara yönelik hakaretlerin asla ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

        "Peygamber efendimize yapılacak her türlü hakaret tüm Müslümanların kalbine saplanan hançerdir. Bu tarz yayınlar, toplumsal barışı, hoşgörüyü ve insanlık onurunu hedef alan açık bir nefret suçudur. Alemlere rahmet Peygamber Efendimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleler yapılmış ve dergi yetkilileri gözaltına alınmıştır. İlgili dergiyi bu sorumsuz ve seviyesiz yayını nedeniyle bir kez daha şiddetle kınıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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