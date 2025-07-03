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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Antepoğlu Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelerek bölgede yürütülen belediye hizmetlerini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:23
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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Antepoğlu Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti
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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelerek bölgede yürütülen belediye hizmetlerini inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, sanayi esnafının taleplerini dinlerken, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Ziyarette sanayi esnafı, yol düzenleme, altyapı güçlendirme, asfalt serimi ve çevre düzenlemesi gibi belediye hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

        Bu çalışmalar sayesinde hem güvenliğin hem de müşteri memnuniyetinin arttığını vurguladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, yapılan çalışmalarla esnafın daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda hizmet vermesini amaçladıklarını belirterek, "Esnafımızın memnuniyeti ve desteği bizim için çok kıymetli. Üreten insanların yanında durmaya, onların çalışma şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, sanayi sitesindeki yeni taleplerin de kısa süre içerisinde değerlendirileceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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