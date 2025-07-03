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        Karabük kent merkezinde uçan leylek dronla görüntülendi

        Karabük kent merkezinde uçan leylek dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:44
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        Karabük kent merkezinde uçan leylek dronla görüntülendi
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        Karabük kent merkezinde uçan leylek dronla kaydedildi.

        Kent merkezinde dron çekimi yapan bir kişi, uçan leyleği fark etti.

        Dronla leyleği takip eden kişi o anları kaydetti.

        Görüntüde leyleğin şehir merkezinde uçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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