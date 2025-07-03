Karabük kent merkezinde uçan leylek dronla görüntülendi
Karabük kent merkezinde uçan leylek dronla kaydedildi.
Karabük kent merkezinde uçan leylek dronla kaydedildi.
Kent merkezinde dron çekimi yapan bir kişi, uçan leyleği fark etti.
Dronla leyleği takip eden kişi o anları kaydetti.
Görüntüde leyleğin şehir merkezinde uçması yer alıyor.
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