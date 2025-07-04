Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
E.Ö. idaresindeki 78 SH 037 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde G.B. yönetimindeki 78 AAG 277 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, E.Ö. ile yanındaki A.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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