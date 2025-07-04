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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:22 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:22
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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        E.Ö. idaresindeki 78 SH 037 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde G.B. yönetimindeki 78 AAG 277 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, E.Ö. ile yanındaki A.B. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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