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        Karabük Üniversitesi'nde atık ve geri dönüşüm alanındaki çalışmalar sürüyor

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, atık ve geri dönüşüm alanında yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:32 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:32
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        Karabük Üniversitesi'nde atık ve geri dönüşüm alanındaki çalışmalar sürüyor
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        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, atık ve geri dönüşüm alanında yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Kırışık, AA muhabirine, üniversite bünyesinde kurdukları "Atık ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü"nün, kampüste ve birimlerinde ortaya çıkan atıkların geri dönüştürülmesi ve sıfır atık yönetim sistemini ilerleyen zamanlarda oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

        Farklı üniversitelerde ve kurumlardaki atık ve geri dönüşüm çalışmalarını incelediklerini ve daha gelişmiş model kurmaya gayret ettiklerini anlatan Kırışık, "Bu amaçla oluşturduğumuz sistemde cam, metal, kağıt, atık yağlar ve atık piller gibi çok farklı kategorilerde atıkları topluyor ve bunların geri dönüşümünü sağlamaya çalışıyoruz. Bu sistemi daha da geliştirerek bütün üniversitelerimiz çapında öğrencilerimize bu bilincin kazandırılması ve şehrimizde bu bilincin yaygınlaştırılması konusunda önemli adımlar atıyoruz." diye konuştu.

        Kırışık, atık ve geri dönüşüm konusunda eğitimler verdiklerini aktararak, "Atık ve geri dönüşüm konusunun Türkiye için çok önemli olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya büyük önem verdiğini açıklamalarından ve kamuoyu çalışmalarından açıkça gözlemliyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından yapılan sıfır atık projesi kapsamında da önemli çalışmalar yapılıyor. Biz de bu sistemin bir parçası olarak başarılı bir çalışma yürütmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Dünyada kaynakların sınırsız olmadığını, bu kaynakların dikkatli, verimli ve tutumlu kullanmak zorunda olunduğuna işaret eden Kırışık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Gençlerin yarınlarını atık ve geri dönüşüm sistemiyle korumak ve onlara yaşanabilir çevre, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hayat bırakmak zorundayız. Bu amaçla oluşturduğumuz Atık ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğünde, üniversitemizdeki atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve sıfır atık yönetim sistemine geçmek istiyoruz. Burada oluşturacağımız yeni, uygulanabilir, güzel sosyal modellerle atık ve geri dönüşüm sistemini, sıfır atık yönetim modelini hem üniversitemiz hem şehrimiz hem de Türkiye'ye yeni modellerle kazandırmak ve geliştirmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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