Karabük'te 3 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi Huzur Sokak'ta Sedat Coşkun'a ait 3 katlı müstakil evin bahçesindeki kamelyada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede eve sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Öte yandan, yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.