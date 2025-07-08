Karabük'te 3 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Alevler kısa sürede eve sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi Huzur Sokak'ta Sedat Coşkun'a ait 3 katlı müstakil evin bahçesindeki kamelyada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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