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        Karabük'te kayalıktan düşen kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 00:15 Güncelleme: 11.07.2025 - 00:15
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        Karabük'te kayalıktan düşen kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaralandı.

        Konarı köyü mezarlığı yakınlarındaki kayalık alanda arkadaşları ile gezen K.Ö. (23), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden alınan K.Ö, sedye ile yola kadar taşındı.

        Bacağı kırılan K.Ö, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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