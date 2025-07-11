Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.Y. idaresindeki 78 DE 210 plakalı hafif ticari araç, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde geri manevra yaptığı esnada yoldan geçen F.Y'ye (74) çarptı.

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