Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

        Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 78 DE 210 plakalı hafif ticari araç, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde geri manevra yaptığı esnada yoldan geçen F.Y'ye (74) çarptı.

        Kazada yaya yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Osimhen için yeni teklif!
        Osimhen için yeni teklif!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatı'na katılan Karabük BİLSEM öğrenciler...
        Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatı'na katılan Karabük BİLSEM öğrenciler...
        Kayalıktan düşüp ayağı kırıldı, ekipler kurtardı
        Kayalıktan düşüp ayağı kırıldı, ekipler kurtardı
        Karabük'te kayalıktan düşen kişi yaralandı
        Karabük'te kayalıktan düşen kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen motorlu bisikletteki 6 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen motorlu bisikletteki 6 kişi yaralandı