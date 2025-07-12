Karabük'te duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.D. idaresindeki 78 AAJ 742 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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