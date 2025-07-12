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        Karabük'te duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:40 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:40
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        Karabük'te duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        S.D. idaresindeki 78 AAJ 742 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

        Kazada sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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