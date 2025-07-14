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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşere sorununa karşı şehir genelinde kapsamlı ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:26
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşere sorununa karşı şehir genelinde kapsamlı ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar, planlı şekilde tüm mahalleleri, sokakları ve park alanlarını kapsıyor.

        Akşam saatlerinde yoğunlaştırılan ilaçlama faaliyetleriyle, vatandaşların yaz döneminde açık alanlarda daha sağlıklı ve huzurlu zaman geçirmesi amaçlanıyor.

        Uçkun, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı çevre dostu ilaçlarla müdahalede bulunuluyor.

        Açıklamada, ilaçlama uygulamalarının yaz boyunca devam edeceği ve vatandaşların taleplerini Karabük Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden iletebilecekleri kaydedildi.

        - Karabük BİLSEM öğrencisi Zeynep Beyza'nın başarısı

        Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Zeynep Beyza Oksav, İtalya'da düzenlenen dil olimpiyatlarına katıldı.

        8 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Oksav, AA muhabirine, Türkiye'de baby HIPPO olarak sınava girdiğini, üçüncü olduğunu ve İtalya'ya gitmeye hak kazandığını söyledi.

        Yarışmada ilk 10'a girdiğini belirten Oksav, "Orada madalya kazandım. Bayrağımızı açtım ve dalgalandırdım." dedi.

        Oksav, şiir ve hikaye yazdığını, bale ve cimnastik yaptığını, piyano çaldığını, tekvandoyla ilgilendiğini kaydetti.

        BİLSEM İngilizce öğretmeni Rıdvan Cihan Oksav da merkezde öncelikli amaçlarının İngilizce dersini sevdirmek olduğunu anlattı.

        Öğrencilerin İngilizce dersini sevdikten sonra TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi çeşitli projelerde yer aldıklarını ifade eden Oksav, bilim söyleşileri kapsamında akademisyenlerin merkeze geldiğini dile getirdi.

        Bu yıl HIPPO Uluslararasi Dil Olimpiyatları'na katıldıklarını vurgulayan Oksav, "Bir öğrencimiz sınavda Türkiye üçüncüsü olarak HIPPO kapsamında İtalya'ya gittik. Öğrencimiz orada dünyada ilk 10'a girerek bayrağımızı dalgalandırma hakkını kazandı. Mutluyuz." diye konuştu.

        Oksav, hedeflerinin daha çok öğrenciyle daha fazla projelerde yer almak olduğunu sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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