Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşere sorununa karşı şehir genelinde kapsamlı ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar, planlı şekilde tüm mahalleleri, sokakları ve park alanlarını kapsıyor.

Akşam saatlerinde yoğunlaştırılan ilaçlama faaliyetleriyle, vatandaşların yaz döneminde açık alanlarda daha sağlıklı ve huzurlu zaman geçirmesi amaçlanıyor.

Uçkun, sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı çevre dostu ilaçlarla müdahalede bulunuluyor.

Açıklamada, ilaçlama uygulamalarının yaz boyunca devam edeceği ve vatandaşların taleplerini Karabük Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden iletebilecekleri kaydedildi.

- Karabük BİLSEM öğrencisi Zeynep Beyza'nın başarısı

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Zeynep Beyza Oksav, İtalya'da düzenlenen dil olimpiyatlarına katıldı.

8 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Oksav, AA muhabirine, Türkiye'de baby HIPPO olarak sınava girdiğini, üçüncü olduğunu ve İtalya'ya gitmeye hak kazandığını söyledi.