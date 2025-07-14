Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları görenleri büyülüyor

Yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi de üstleniyor.

Yeşilin her tonun birbirine karıştığı, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünen yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta tünel oluşturuyor.

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