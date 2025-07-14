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        Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları görenleri büyülüyor

        Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, görenleri büyülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:51
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        Safranbolu'nun ağaç tünelli yolları görenleri büyülüyor
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        Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ilçesi Safranbolu'daki güneşin zorlukla ulaşmaya çalıştığı yemyeşil ağaç tünelli yollar, görenleri büyülüyor.

        Osmanlı döneminden kalan somut ve soyut mirasın yanında doğa turizmiyle de adından söz ettiren Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca adeta tünel oluşturuyor.

        Yeşilin her tonun birbirine karıştığı, her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne bürünen yoldan geçenler, çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor.

        Yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü görevi de üstleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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