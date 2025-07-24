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        Karabük'teki orman yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:40
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        Karabük'teki orman yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 16.29'da çıkan yangına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Muhtarın, yangından kısa süre önce bölgede alkol kullanarak kendisini aradığını ve yangın saatinde bölgede bulunduğunu belirttiği köy sakini B.K'nin (58) yangını çıkarmış olabileceğini beyan etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

        Jandarma ekiplerince köyde yakalanan şüpheli B.K'nin yapılan kontrolde 2,77 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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