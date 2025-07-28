Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Karabük'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Karabük'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Bölgeye çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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