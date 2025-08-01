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        Sakarya'dan Karabük'teki orman yangınlarından etkilenen çiftçilere yem desteği

        Sakarya'dan Karabük'te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen çiftçilere 1 tır yem gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:07 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:07
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        Sakarya'dan Karabük'teki orman yangınlarından etkilenen çiftçilere yem desteği
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        Sakarya'dan Karabük'te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen çiftçilere 1 tır yem gönderildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde yaşanan yangınlar sonrası tarımsal zarara uğrayan çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması için dayanışmanın devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Sakarya ilinde faaliyet gösteren Mudurnu Yem tarafından afetten etkilenen üreticilerimize 21 ton büyükbaş hayvan yemi desteği sağlanmıştır. Bu anlamlı yardımları için Mudurnu Yem'e teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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