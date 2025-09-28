Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        "Naif" belgeseli, Niğde Ulusal Kısa Film Festivali finalinde yarışacak

        Emekli öğretmen ve ressam Yunus Sayım'ın yaşamını konu alan "Naif" belgeseli, 4. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde finale kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 09:54 Güncelleme: 28.09.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Naif" belgeseli, Niğde Ulusal Kısa Film Festivali finalinde yarışacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Emekli öğretmen ve ressam Yunus Sayım'ın yaşamını konu alan "Naif" belgeseli, 4. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde finale kaldı.

        Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Serdar Sabuncu'nun yönetmenliğini yaptığı "Naif" belgeseli, festivalin finalinde yer almayı başardı.

        Festivalin öne çıkan yapımları arasında bulunan belgesel, emekli öğretmen ve ressam Yunus Sayım'ın sanatla iç içe geçen yaşamını konu alıyor.

        Sanata bağlılığı ve özgün üslubuyla tanınan Sayım, eserlerini çoğunlukla çevresine armağan ederek hayatını sanatla bütünleştirmiş bir isim olarak dikkat çekiyor.

        Finalde ödül için yarışacak olan yapım, daha önce Altın Safran Film Festivali'ndeki özel gösterimde de izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

        Belgeselin, görüntü yönetmenliğini ve kurgusunu Mehmet Kaan Kaymaz, yönetmen yardımcılığını Erdal Çıtak, dron çekimlerini ise Abdulkadir Açar ve Abdullatif Mirza gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Karabük'te orman yangını şehidi Enes Kızılyer için hatıra koruluğu oluşturu...
        Karabük'te orman yangını şehidi Enes Kızılyer için hatıra koruluğu oluşturu...
        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı