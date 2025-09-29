Karabük'te orman yangını şehidi Enes Kızılyer için hatıra koruluğu oluşturuldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan 25 yaşındaki orman muhafaza memuru Enes Kızılyer için Safranbolu'da hatıra koruluğu oluşturuldu.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Çankaya Parkı yanında oluşturulan hatıra koruluğuna şehidin anısına ıhlamur ve akçaağaç fidanları dikildi.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada, Kızılyer'in adını yaşatmak için bu alanda buluştuklarını belirterek, orman yangınlarında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifalar diledi.

Safranbolu Orman İşletme Müdürü Eyüp Aksu da orman teşkilatının, yangınla mücadelede elinden geleni yaptığını ifade ederek, "Bizlerin yanmayan orman yerine, yakmayan bir toplum geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda orman teşkilatı, yangınla mücadelede cansiparane şekilde savaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Köse, şehidin babası Ayhan Kızılyer'e plaket takdim etti ardından birlikte fidan dikti.

Etkinlik Karabük Bisiklet Derneği üyeleri ve vatandaşların katıldığı bisiklet turuyla sona erdi.