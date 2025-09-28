Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 14:05 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Karabük ve Safranbolu belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da kaza: 5 ölü, 6 yaralı
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        "Naif" belgeseli, Niğde Ulusal Kısa Film Festivali finalinde yarışacak
        "Naif" belgeseli, Niğde Ulusal Kısa Film Festivali finalinde yarışacak
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa