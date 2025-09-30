KBÜ, oyun geliştirme tutkunlarını "Power-Up Game Jam 2025"te buluşturdu

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen "Power-Up Game Jam 2025"te, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen 100 öğrenci 17 takım halinde oyun geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 26-28 Eylül'de gerçekleştirilen 3 günlük maraton, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmesi için önemli fırsat sundu. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğin teması "Future Arcade" oldu.

Katılımcılar, joysticklerle saatlerce oynanan oyunların hissini, neon ışıkları, siberpunk atmosferi ve fütüristik dünyalarla yeniden canlandırmaya çalıştı.

Hukuk, güzel sanatlar, bilgisayar mühendisliği, endüstriyel tasarım, mekatronik, oyun geliştirme ve yapay zeka gibi farklı alanlardan öğrenciler sıfırdan oyun tasarladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin de dahil olduğu etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sektör firmalarından TaleWorlds, Humbara Game Studio, Playable Factory ve Mad Rooster da destek verdi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yarışmanın ilk gününde etkinlik alanını ziyaret ederek, takımlarla bir araya geldi. Katılımcılarla sohbet eden Kırışık, öğrencilerin projelerini inceledi ve başarı dileklerinde bulundu.