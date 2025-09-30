Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        KARDEMİR, yerli ve milli üretim gücünü "Metal Expo 2025 Fuarı"nda sergiledi

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), katıldığı "Metal Expo 2025 Fuarı"nda yerli ve milli üretimle geliştirdiği yüksek mukavemetli ürünleri tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:18 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        KARDEMİR, yerli ve milli üretim gücünü "Metal Expo 2025 Fuarı"nda sergiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), katıldığı "Metal Expo 2025 Fuarı"nda yerli ve milli üretimle geliştirdiği yüksek mukavemetli ürünleri tanıttı.

        Fabrikadan yapılan açıklamada, 24-27 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen, metal üretim ve işleme teknolojilerinin en yeni ürün ve çözümlerinin sergilendiği fuarın, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırladığı belirtildi.

        Açıklamada, fuar süresince KARDEMİR'in ağır profil, 56 milimetre kalın kangal ve nervürlü beton donatı çeliği gibi stratejik ürünlerinin sergilendiği, şirketin üretim kabiliyetinin, teknolojik altyapısının ve nitelikli çelik alanındaki uzmanlığının katılımcılarla paylaşıldığı ifade edildi.

        Fuarın ikinci gününde KARDEMİR alanını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'in, şirketin üretim anlayışı, çevreye duyarlı teknolojileri ve uzun vadeli yatırım planları hakkında değerlendirmelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Metal Expo, sadece ürünlerin sergilendiği bir alan olmanın ötesinde, sektörün önde gelen temsilcileriyle doğrudan ticari ilişkilerin kurulabildiği etkin bir platform olarak öne çıktı. Fuar süresince gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde, yeni işbirlikleri ve ihracat fırsatlarına yönelik somut adımlar atma imkanı bulduk. KARDEMİR, 88 yıllık tecrübesi ve milli üretim anlayışıyla, sürdürülebilir üretim ve milli sanayi hamlesine katkı sağlamaya, ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olmaya kararlılıkla devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Yüksek sesli müzik tartışmasında Dilara'yı öldüren komşusu tutuklandı (2)
        Yüksek sesli müzik tartışmasında Dilara'yı öldüren komşusu tutuklandı (2)
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Zonguldak'ta bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi Karabük'te defnedildi
        Zonguldak'ta bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi Karabük'te defnedildi
        Karabük'te orman yangını şehidi Enes Kızılyer için hatıra koruluğu oluşturu...
        Karabük'te orman yangını şehidi Enes Kızılyer için hatıra koruluğu oluşturu...
        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı