Karabük'ten kısa kısa

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saha taraması sırasında teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu iki bacağını kaybeden Mertcan Demir, Merve Ulupınar'la Karabük'te evlendi.

Karabük'te düzenlenen törende genç çiftin nikahını, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya kıydı.

Kahraman gazinin nikah şahitliğini ise Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve protokol üyeleri yaptı.

Burada konuşan Yavuz, şehit ve gazilerin fedakarlığının daima hatırlanması gerektiğini belirterek, gazi Demir'in bu özel gününde yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin de genç çifte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini temenni etti.

Törene genç çiftin aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

