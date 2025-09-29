Habertürk
Habertürk
        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'ten kısa kısa

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saha taraması sırasında teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu iki bacağını kaybeden Mertcan Demir, Merve Ulupınar'la Karabük'te evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:19 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:26
        Karabük'ten kısa kısa
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saha taraması sırasında teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu iki bacağını kaybeden Mertcan Demir, Merve Ulupınar'la Karabük'te evlendi.

        Karabük'te düzenlenen törende genç çiftin nikahını, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya kıydı.

        Kahraman gazinin nikah şahitliğini ise Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve protokol üyeleri yaptı.

        Burada konuşan Yavuz, şehit ve gazilerin fedakarlığının daima hatırlanması gerektiğini belirterek, gazi Demir'in bu özel gününde yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Şahin de genç çifte sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini temenni etti.

        Törene genç çiftin aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

        - AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den Eskipazar'da köy ziyareti

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, eşi Esra Şahin'le Eskipazar ilçesindeki Karasu köyünü ziyaret etti.

        Köyde bir araya geldiği vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Şahin, çalışmalarını aktardı.

        Köylülerin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Karasu köyümüzde hemşehrilerimizle bir araya gelerek gönül dolusu sohbet gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın her talebi, bizim için yol haritasıdır. Onların ihtiyaçlarını dinleyerek çözüm üretmek, bizim en temel görevimizdir." diye konuştu.

        Ziyarete İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Bağce, Belediye Başkanı Serkan Cıva ve AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ahmet Aydemir de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

