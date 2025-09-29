Zonguldak'ta bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi Karabük'te defnedildi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Çarşı Mahallesi'nde, dün yüksek sesle müzik dinleme tartışmasında şüpheli S.S. tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Dilara Y'nin cenazesi, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Saray köyü Kelemen Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Dilara Y'nin cenazesi, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan namaz sonrası aile mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, maktulün ailesi ve yakınlarının yanı sıra mahalle sakinleri katıldı.

Gökçebey ilçesinde dün, F.B. (22) ve Dilara Y. (24) ile araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada durumdan rahatsız olup kendilerine tepki gösteren S.S. (33) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.S. evinden aldığı bıçakla iki kişiyi yaralamıştı.